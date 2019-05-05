الجهاد الإسلامي: سنَرُد على العدوان الإسرائيلي بقوة وإصرار حتى يُوقف العدوان

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أ ن المقاومة الفلسطينية، لن تتخلى عن حقها في الرد على الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن أبناء شعبنا من الأطفال والرضع والنساء والشيوخ، الذين تُستباح دماؤهم على يد القتلة "الإرهابيين"، وستقابلها بقوة وإصرار حتى يُوقف العدوان.







وأكمل الجهاد: "إن هذه الاعتداءات، ستبقى شاهدة على حجم الجريمة التي ما كان لها أن تمتد وتستمر؛ لولا تبلّد الضمائر وعجز الهيئات الدولية التي لا تحرك ساكناً في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب".

رام الله - دنيا الوطنوأضافت الحركة: في جريمة حرب واضحة، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف المباني والمنشآت المدنية، ومكاتب الصحافة والإعلام، وتدمير العمارات السكنية.