الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من القتال ونتنياهو يترأس جلسة (كابينت) اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: إنه سيتم تعزيز القوات مع حدود قطاع غزة، مشيراً إلى استعداد لعدة أيام من القتال.وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا نهتم بالحديث عن وقف إطلاق النار، وتم استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة، كقوة قتالية جاهزة، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدفاعية المختلفة".وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعقد اليومَ جلسةً خاصةً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) لبحث التصعيد الأمني الأخير في القطاع، واستمرار إطلاق الصواريخ من غزة.وأجرى نتنياهو اليوم، مشاورات مطولة بهذا الخصوص مع رؤساء الدوائر الأمنية في مقر وزارة الجيش بتل أبيب.