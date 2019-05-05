الطيراوي: يجب على حماس أن تعود لحضن الشرعية والوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن إسرائيل من خلال قيامها بعدوان جديد على قطاع غزة، لا تريد إلا أن تبقي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن إسرائيل دائماً وأبداً دولة معتدية وظالمة، وتتمتع قيادتها بالعنجهية والغرور ودولة احتلال".وتابع: "على حماس أن تدرك أنه لا يمكن لها أن تبقى تختطف قطاع غزة وأهله بهذا الشكل، وتقيم مؤسسات مستقلة عن السلطة الفلسطينية.وأكد الطيراوي، أنه "يجب على حماس أن تعود لحضن الشرعية والوحدة الوطنية من أجل أن نواجه العدوان جميعاً بموقف واحد وقرار واحد وكلام واحد على كل المستويات".وأردف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "ندعو حماس إلى العودة إلى دينهم الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية والتعاضد والتماسك، ونحن مقبلون على شهر رمضان".وأضاف: "ندعوهم إلى الوطن وحضن الوطن، وإلى أن يعودوا إلى القيم السمحة الدينية التي يدّعون أنهم متسمكون بها"، كما قال.