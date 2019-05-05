شاهد كيف سَوّت طائرات الاحتلال مبانٍ سكنية في غزة بالأرض
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الحربية، ليلة أمس السبت، عدة بنايات سكنية، في قطاع غزة، وسوّتها بالأرض، بعد أن حذرتها بصواريخ استطلاعية.
ودمرت الطائرات، عمارتي الخزندار، وقطيفان، إضافة لقصف طابقين من عمارة الغصين، وسط مدينة غزة.
وانتشرت عدة مقاطع تُظهر الدقائق الأولى للقصف، وأيضًا ننشر لكم لحظة القصف، وكيف سوّت طائرات الاحتلال، تلك البنايات بالأرض.
شاهد الفيديو..
قصفت طائرات الاحتلال الحربية، ليلة أمس السبت، عدة بنايات سكنية، في قطاع غزة، وسوّتها بالأرض، بعد أن حذرتها بصواريخ استطلاعية.
ودمرت الطائرات، عمارتي الخزندار، وقطيفان، إضافة لقصف طابقين من عمارة الغصين، وسط مدينة غزة.
وانتشرت عدة مقاطع تُظهر الدقائق الأولى للقصف، وأيضًا ننشر لكم لحظة القصف، وكيف سوّت طائرات الاحتلال، تلك البنايات بالأرض.
شاهد الفيديو..
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