حماس: بالمقاومة الصلبة وبالشعب الصامد المتسمك بحقه نستطيع كسر الحصار الظالم





وأضافت: "في المقابل كانت المقاومة حاضرة للرد على العدوان الصهيوني، متسلحة بالالتفاف الشعبي حولها".



وتابع قاسم: "بالمقاومة الصلبة والواعية والموحدة، وبالشعب الصامد المتسمك بحقه بالحرية والعيش بكرامة، نستطيع تحقيق أهداف شعبنا واسترداد حقوقه، وكسر الحصار الظالم عن أهلنا في غزة".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جرائم متواصلة ارتكبها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، أدت لسقوط شهداء من نساء وأطفال ومدنيين، وتدمير عشرات المنشآت المدنية".