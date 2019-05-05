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شؤون فلسطينية

بنكا "فلسطين" و"الإسلامي" يغلقان جميع فروعهما في قطاع غزة

بنكا "فلسطين" و"الإسلامي" يغلقان جميع فروعهما في قطاع غزة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك فلسطين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل (فيسبوك)، اليوم الأحد، عن إغلاق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين في جميع المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وجاء في تصريح البنك المقتضب: أهلنا وعملاؤنا الأعزاء في قطاع غزة، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها القطاع والعدوان المستمر وحفاظاً على سلامة الجميع، نود إعلامكم بأن اليوم ستغلق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين في جميع المحافظات الجنوبية (قطاع غزة). 


في ذات السياق أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني، عن إغلاق   كافة فروع ومكاتب البنك في قطاع غزة. 

وجاء في منشور للبنك عبر الصفحة الرسمية على (فيسبوك): عملاؤنا الكرام، نظراً للظروف الراهنة في قطاع غزة، ستكون كافة فروع ومكاتب البنك مغلقة اليوم، نتمنى السلامة للجميع.


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