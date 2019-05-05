حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الأحد، وجود حركة مرورية

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

ونوهت إدارة المرور بغزة عن وجود سوق (الشيخ زايد) شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.وأضاف المرور، أن الحركة على الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مؤكدين بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة المواطنين للخطر.