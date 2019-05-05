حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الأحد، وجود حركة مرورية هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر.
أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الأحد، وجود حركة مرورية هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر.
وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
ونوهت إدارة المرور بغزة عن وجود سوق (الشيخ زايد) شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.
وأضاف المرور، أن الحركة على الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مؤكدين بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة المواطنين للخطر.
ونوهت إدارة المرور بغزة عن وجود سوق (الشيخ زايد) شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.
وأضاف المرور، أن الحركة على الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مؤكدين بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة المواطنين للخطر.
وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
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