مواطن يناشد أصحاب الضمائر الحية: بيتي لا يصلح حتى للحيوانات

وجه المواطن (م.ز) من سكان رفح مناشدة لأصحاب الضمائر الحية جاء نصها كالتالي:









انقذوا اطفالي الذين لا ذنب لهم بقلوبكم الطيبة أنتم ملاك الرحمة الذين نستجد بهم من بعد الله، فأنا وضعي سيء جداً ، يا اصحاب الضمائر الحية مدو يد العون والمساعدة لي ولكم أن تتفضلوا بزيارة منزلي لتروا باعيونكم حالتي ، فارأفوا بي وبحالتي ولكم مني جزيل الشكر،أطال الله في عمركم ونصركم على أعدائكم.

















رام الله - دنيا الوطنانا المواطن(م.ز)من سكان رفح – لدي أسرة مكونة من 6 أفراد نعيش في غرفة واحدة وحيث ان لدي فتى ولدي بنت صبية وهذه الغرفة للمأكل والمشرب والمبيت فينام الجميع في هذه الغرفة لضيق المكان، فأنا اعيش مع اهلي بغرفة مليئة بالرطوبة والحشرات والسقف على وشك الانهيار ولا تصلح لعيش بشر او حتى حيوانات.