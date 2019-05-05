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شؤون فلسطينية

رسالة من المواطن الغزي محمد أبو عودة للرئيس: قانون التقاعد المالي مُجحف

رسالة من المواطن الغزي محمد أبو عودة للرئيس: قانون التقاعد المالي مُجحف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أسامة محمد أبو عودة رسالة إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد شتية، جاء نصها كما وصل دنيا الوطن كالتالي:

تحية الوطن والبناء للرئيس ونسخة منها الي السيد د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني حتي يساندنا ويبذل قصارى جهدة في إلغاء قانون التقاعد المالي المجحف بحق العاملين في سلك التربية التعليم، واعطاء  حقوقنا كاملة دون انتقاص أي  شيء منها.

كل التحية والمحبة والوفاء للسيد الرئيس ابو مازن ، نحن أبنائك العاملين في وزارة التربية والتعليم نطالبك سيدي الرئيس بإلغاء قانون التقاعد المالي المجحف بحق أبنائك الأوفياء المخلصين ،حيث سبب لنا الكثير من الآلام  والمتاعب وضيق العيش وتعليم أبنائنا وحقنا أن نعيش بكرامة لا أن نشعر بالذل والهوان، عامين مضت ونحن نعاني الكثير الكثير من هذا القهر الذي سلط علينا.

ما ذنبنا نحن، ونحن نقوم بواجبنا وما نزال علي رأس عملنا كمسؤولين ومعلمين ومحاسبين ومشرفين واداريين تجاه تعليم أبناء شعبنا وتربيته تربية سليمة في المدارس وتقديم الخدمة لهم.

نحن محرومين من الدرجات والعلاوات والترقيات والمواصلات وتعديل الحالة الاجتماعية؟ ؟؟؟؟!

الي متي سيظل العمل بهذا القانون، أما آن الوقت لهذا القانون أن ينتهي، ام سيحتاج الي سنوات أخري طوال حتي يبلغ الموظف رسميا سن التقاعد، وبعدين خلاص تضيع علية سنوات خدمته وهو علي رأس عملة، هذا بالطبع لا يرضي حبيبنا الرئيس لأنه الأمين علينا والحريص علي إعطاء الموظف كامل حقوقه.
وأن يكون موظف محترم له مكانته بتقاضي كامل راتبة وأن يحصل علي كامل حقوقه الوظيفية.

نرجو بالقريب العاجل منك سيادة الرئيس بمفاجأة تسعد وتريح قلوبنا .وتذهب الهم والحزن عنا .

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير ودمتم ذخرا لنا ولفلسطين الحبيبة".

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