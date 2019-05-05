والدة الطفل تميم نصر تُناشد مساعدته بعدما رفضته المستشفى

رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الطفل تميم بن حمد نصر (عامين) المساعدة في تحويل طفلها للعلاج.وقالت والدة الطفل في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة منه: "ابنى يعانى من مشكلة بالعين، لديه مياه زرقاء بعينه اليمين، ويحتاج إلى عملية طارئة، وكلما تأخرت العملية تتضاعف حالة عينه، وقد يفقد نظره وتتأثر القرنية لديه سلباً".وأضافت: "توجهت إلى المستشفى الأوروبي وأعطانا الطبيب نموذج رقم 1 ، وجاءت تغطية مالية على مستشفى سان جون بغزة، وهناك قالوا أن الطفل خديج ويحتاج لرعاية مابعد العملية، وأقروا أنه يحتاج لعملية في مستشفى النجاح بنابلس".واستطردت: "تم تحويلنا إلى النجاح، ووصلت التغطية المالية وجاء موعد السفر، لكن الارتباط لم يرسلوا لنا رسالة قبول، فتوجهت إلى العلاج بالخارج، فتجدد الموعد بعد 4 أيام، واتصلت بنا دائرة العلاج بالخارج وأخبرونا أنه تم رفضنا من المستشفى".وختمت: "أرجوكم ساعدونا، أرجوكم، أناشد أي أحد له سلطة أن يساعدني أن تقبل النجاح حالة ابني".