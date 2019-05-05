والدة الطفل تميم نصر تُناشد مساعدته بعدما رفضته المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت والدة الطفل تميم بن حمد نصر (عامين) المساعدة في تحويل طفلها للعلاج.
وقالت والدة الطفل في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة منه: "ابنى يعانى من مشكلة بالعين، لديه مياه زرقاء بعينه اليمين، ويحتاج إلى عملية طارئة، وكلما تأخرت العملية تتضاعف حالة عينه، وقد يفقد نظره وتتأثر القرنية لديه سلباً".
وأضافت: "توجهت إلى المستشفى الأوروبي وأعطانا الطبيب نموذج رقم 1 ، وجاءت تغطية مالية على مستشفى سان جون بغزة، وهناك قالوا أن الطفل خديج ويحتاج لرعاية مابعد العملية، وأقروا أنه يحتاج لعملية في مستشفى النجاح بنابلس".
واستطردت: "تم تحويلنا إلى النجاح، ووصلت التغطية المالية وجاء موعد السفر، لكن الارتباط لم يرسلوا لنا رسالة قبول، فتوجهت إلى العلاج بالخارج، فتجدد الموعد بعد 4 أيام، واتصلت بنا دائرة العلاج بالخارج وأخبرونا أنه تم رفضنا من المستشفى".
وختمت: "أرجوكم ساعدونا، أرجوكم، أناشد أي أحد له سلطة أن يساعدني أن تقبل النجاح حالة ابني".
ناشدت والدة الطفل تميم بن حمد نصر (عامين) المساعدة في تحويل طفلها للعلاج.
وقالت والدة الطفل في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة منه: "ابنى يعانى من مشكلة بالعين، لديه مياه زرقاء بعينه اليمين، ويحتاج إلى عملية طارئة، وكلما تأخرت العملية تتضاعف حالة عينه، وقد يفقد نظره وتتأثر القرنية لديه سلباً".
وأضافت: "توجهت إلى المستشفى الأوروبي وأعطانا الطبيب نموذج رقم 1 ، وجاءت تغطية مالية على مستشفى سان جون بغزة، وهناك قالوا أن الطفل خديج ويحتاج لرعاية مابعد العملية، وأقروا أنه يحتاج لعملية في مستشفى النجاح بنابلس".
واستطردت: "تم تحويلنا إلى النجاح، ووصلت التغطية المالية وجاء موعد السفر، لكن الارتباط لم يرسلوا لنا رسالة قبول، فتوجهت إلى العلاج بالخارج، فتجدد الموعد بعد 4 أيام، واتصلت بنا دائرة العلاج بالخارج وأخبرونا أنه تم رفضنا من المستشفى".
وختمت: "أرجوكم ساعدونا، أرجوكم، أناشد أي أحد له سلطة أن يساعدني أن تقبل النجاح حالة ابني".
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