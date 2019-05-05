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شؤون فلسطينية

بعد ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي.. نحو 150 غارة وسبعة شهداء و47 إصابة

بعد ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي.. نحو 150 غارة وسبعة شهداء و47 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، إحصائية التصعيد الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح السبت الماضي، وحتى الآن.

وقالت الوزارة: إن سبعة مواطنين منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) استشهدوا، فيما أصيب 47 مواطناً بجراح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن.

وأضافت: "الشهداء هم/ عماد محمد نصير (22 عاماً) شمال قطاع غزة، الشهيدة الرضيعة صبا محمود أبو عرار (سنة ونصف) شرق غزة، الشهيدة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاماً) شرق غزة، الشهيد الجنين عبد الله أبو عرار، استشهد في أحشاء أمه الشهيدة فلسطين أبو عرار، الشهيد خالد محمد أبو قليق (25 عاماً) شمال قطاع غزة، الشهيد محمود صبحي عيسى (26 عاما) في المنطقة الوسطى، الشهيد فوزي عبد الحميد بوادي (24 عاماً) في المنطقة الوسطى.

كما أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، إجمالي الاعتداءات الإسرائيلية، والمتمثلة بأكثر من 150 غارة، قامت بها طائرات الاحتلال إضافة للمدفعية والبوارج.

وأضاف، أن هذه الغارات استهدفت حوالي مئتي مَعْلمٍ مدني في قطاع غزة منها بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضٍ ودفيئات زراعية.

وقال المكتب الإعلامي: إن سبعة مواطنين استشهدوا، وأصيب
 أكثر من 47 آخرين، فيما تم قصف وتدمير سبع بنايات سكنية بالكامل، بينما استهدفت أربعة منازل أخرى، ومحيطها بالصواريخ.

وتابع: تم قصف مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ، وثلاث ورش حدادة وخراطة بالزيتون والشجاعية، وتضرر مئات المنازل للمواطنين وتهشيم زجاجها.

وأكد أنه تم قصف موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح، وتدمير ثلاث مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية تم قصفها، بالإضافة إلى قصف 21 موقع تدريب وأكثر من 17 مرصداً تتبع للمقاومة.

كما تم قصف سيارة وتكتك ودراجة نارية بشكل مباشر، فيما 
تضرر عشرات السيارات التي تعود للمواطنين وأربع سيارات خدمات صحية خلال العدوان.

وأكد أنه تم قصف أراضٍ في محيط جامعتين، وتضررهما وتضرر عدد غير محدد من المدارس، فيما قصف أكثر من ثلاثين أرضاً زراعية، وتضرر عشرات الدفيئات.

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