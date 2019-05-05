الحكومة: أوعزنا لكافة الجهات والوزارات بتسخير كل إمكانياتها لخدمة أبنائنا بالقطاع

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: أن الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع كافة الجهات الصديقة والشقيقة في العالم لوقف العدوان على القطاع



وتابع: كما يقوم رئيس الوزراء باتصالات واسعة من أجل وقف العدوان، وليضع الأصدقاء في صورة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، أن الحكومة، أوعزت لكافة الجهات والوزارات، بتسخير كل إمكانياتها لخدمة أبنائنا في قطاع غزة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "في هذا الظرف الصعب والقاسي وسط عدوان متدحرج، نحن نؤكد أن كل الوزارات مسخرة لتقديم الخدمة الكاملة في القطاع".وقال: إن الجرائم الإسرائيلية، تندرج ضمن جرائم الحرب التي تقود مرتكبيها نحو محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على أن هذه الجرائم، يجب أن تدفع الأمم المتحدة للتحرك الفوري للجم آلة البطش الإسرائيلية التي تفتك بالنساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة.