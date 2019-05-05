بعد ليلة "ساخنة"... الإعلامي الحكومي يكشف طبيعة دوام المؤسسات الحكومية بغزة اليوم





وطالب المكتب فرق العمل في كافة القطاعات بالقيام بدورها في حصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العامة والمساعدة العاجلة للأسر المتضررة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، صباح اليوم الأحد، طبيعة دوام وعمل المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي، منذ صباح أمس السبت وإلى فجر اليوم.وأوضح المكتب الحكومي، أن عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، سيكون وفق خطط الطوارئ المعتمدة في كل مؤسسة بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.