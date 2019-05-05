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شؤون فلسطينية

مبعوث ترامب: نُؤيد بحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

مبعوث ترامب: نُؤيد بحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
مبعوث الولايات المتحدة جيسون غرينبلات مع الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "واشنطن تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شاركت حماس وحركة الجهاد الإسلامي في عمل إرهابي يُرثى له، حيث أطلقت بشكل عشوائي مئات الصواريخ على المجتمعات المدنية الإسرائيلية، تؤيد الولايات المتحدة بحزم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها".

وأضاف: "عندما تواصل حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اختيار الإرهاب، فإنها تمنع العالم من محاولة مساعدة الفلسطينيين في غزة، وتسبب ضرراً للفلسطينيين".

واستشهد سبعة مواطنين منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) وأصيب 47 مواطناً بجراح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت، على قطاع غزة، وحتى الآن، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

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