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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، محذرة أيضا من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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