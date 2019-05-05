ماذا قالت حماس عن استهداف المباني السكنية بغزة





حديث الرشق جاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث عقبت حركة حماس على استمرا العدوان الاسرائيلي على غزة وتدمير المباني السكنية في القطاع.











رام الله - دنيا الوطنقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن "قصف الاحتلال للمدنيين العزل، وتدمير البنايات السكنية في قطاع غزة، جرائم حرب، لن تجلب له الاستقرار".