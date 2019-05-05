ماذا قالت حماس عن استهداف المباني السكنية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن "قصف الاحتلال للمدنيين العزل، وتدمير البنايات السكنية في قطاع غزة، جرائم حرب، لن تجلب له الاستقرار".
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن "قصف الاحتلال للمدنيين العزل، وتدمير البنايات السكنية في قطاع غزة، جرائم حرب، لن تجلب له الاستقرار".
حديث الرشق جاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث عقبت حركة حماس على استمرا العدوان الاسرائيلي على غزة وتدمير المباني السكنية في القطاع.
التعليقات