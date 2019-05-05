شاهد: لحظة استهداف منزل زعرب برفح تزامناً مع أذان الفجر
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا بأنه لحظة استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة زعرب في محافظة رفح.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا بأنه لحظة استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة زعرب في محافظة رفح.
ويظهر الفيديو لحظة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمنزل يعود لعائلة زعرب بصواريخ الطائرات الحربية، حيث تزامن هذا القصف مع صلاة الفجر الأولى، وتم تدميره بالكامل.
وقبل الاستهداف للمنزل قام طائرات الاستطلاع باستهدافه بعدة صواريخ تمهيدا لقصفه.
وتشن اسرائيل هجمات واسعة وقصف متواصل على قطاع غزة منذ الأمس بعد عملية قنص جندي اسرائيلي وقعت عند حدود غزة.
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