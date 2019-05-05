الغرفة المشتركة تدرس توسيع مدى قصف المستوطنات الإسرائيلية لـ 40 كيلو متر

رام الله - دنيا الوطنقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: إنها ندرس توسيع مدى قصف المستوطنات إلى ما بعد (40) كيلو متراً خلال الساعات القادمة.وأوضحت الغرفة المشتركة، وفق ما أوردت قناة الأقصى الفضائية، أن القرار سيتخذ إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.من ناحيتها، قال القناة 13 الإسرائيلية، إن مستوطناً أصيب بجروح خطيرة من شظايا في صدره وبطنه نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ لمبني في عسقلان، وتم نقله إلى مستشفي برزيلاي.