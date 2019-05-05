عزام: مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.





وأوضح عزام، وفقد ما أوردت وكالة (فلسطين اليوم)، أن حركة الجهاد الإسلامي أكدت لهم التزامها بالتفاهمات السابقة، التي تنصل منها الاحتلال.





وأضاف عزام، المتواجد في القاهرة حالياً: "دماء شهداء شعبنا ولاسيما الشهيدة فلسطين أبو عرار وطفلتها الرضيعة وجنينها الذي في أحشائها، يُعبر عن حالة تخبط وإفلاس إسرائيلي".













