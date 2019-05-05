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شاهد: مواطن يسأل اسرائيل بعد قصف محله التجاري: (وين النووي) ؟

شاهد: مواطن يسأل اسرائيل بعد قصف محله التجاري: (وين النووي) ؟
رام الله - دنيا الوطن
ما تزال آثار الدمار الذي خلف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مستمرة، فمأساة أصحاب المحال التجارية التي تقع بأسفل عمارة الخزندار التي تم قصفها بحي الرمال بغزة كبيرة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أصحاب المحال التجارية التي تم قصفها في العداوان الاسرائيلي على غزة، وهو يصرخ امام عدسة احدى الكاميرات قائلاً "وين الصواريخ، وين النووي، وين الرصاص".

وقصفت اسرائيل مساء أمس السبت عمارة الخزندار السكنية الواقعة بحي الرمال في غزة، مما أحدث أضراراً جسيمة بممتلكات المواطنين ومحلاتهم التجارية.


 


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