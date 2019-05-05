المبادرة: لم تكن إسرائيل لتجرؤ على ارتكاب المجازر لولا التقاعس الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن اسرائيل لم تكن لتجرؤ على ارتكاب المزيد من المجازر و التي كان أبشعها اليوم قتل الطفلة الرضيعة صبا عرار ووالدتها الحامل فلسطين ابوعرار لولا تقاعس المجتمع الدولي، وخاصة محكمة الجنايات الدولية عن محاسبتها ومعاقبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في اعتداءاتها المتتالية على قطاع غزة منذ عام 2008.ودعت حركة المبادرة الوطنية الى أوسع التفاف لإسناد قطاع غزة وأهله في مواجهة العدوان الاسرائيلي الجديد، مضيفة ان خير اسناد لاهلنا هناك هو في انهاء الانقسام فورا وتوحيد الصف الوطني، والإلغاء الفوري لكافة الإجراءات التي مست قطاع غزة.وأكد البرغوثي ان الهجوم الذي يتعرض له القطاع بالتوازي مع الهجمة الاستعمارية الاستيطانية في الضفة هو جزء من الضغوط الخطيرة التي تمارس لتمرير صفقة القرن، مؤكدا أن هذه الضغوط ستتحطم على صخرة المقاومة الفلسطينية الباسلة وبفضل إرادة الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح بتصفية حقوقه وقضيته الوطنية.