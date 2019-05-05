وزارة الصحة بغزة تصدر بياناً هاماً حول العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة الاقسام الحيوية بالمستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ بقطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب انه في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نعلن رفع حالة الجهوزية في كافة الاقسام الحيوية بالمستشفيات.



وأكدت أنه ونظرا للظرف الميداني الراهن واستمرار حالة الاعتداء بحق شعبنا سيتم تكريس الجهود الطبية لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة وانقاذ الحياة.





رام الله - دنيا الوطن