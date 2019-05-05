أردوغان يطمئن على سلامة طاقم وكالة الأناضول في غزة

رام الله - دنيا الوطناطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، على سلامة طاقم وكالة الأناضول التركية في قطاع غزة، وذلك بعد تعرض مكتبها لقصف إسرائيلي.جاء ذلك، في اتصال أجراه الرئيس أردوغان مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول شنول قازانجي، وفق ما أوردت الوكالة على موقعها الإلكتروني.ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن ثلاثة أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.