حزب سياسي يدعو أنصاره للانخراط بكل أشكال مقاومة العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا حزب الشعب الفلسطيني الى تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي إلى عدوان الاحتلال المجرم التي تشنه حكومة الارهاب الصهيوني بحق أبناء شعبنا ومقدراته في قطاع غزة.





واعتبر الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان هذه الموجة من التصعيد المجرم يأتي في سياق المسلسل المتكرر للاعتداءات الحربية لدولة الاحتلال الاسرائيلية، ويندرج في إطار مخططاتها التي تستهدف تدمير مقومات شعبنا وتعظيم مشكلاته المعيشية، ظنا منها بأن ذلك سيكسر شوكة صموده والانصياع الى ما تخطط له دوائر الاحتلال من مشاريع تصفوية، بدعم وتواطؤ من قبل الإدارة الامريكية.





وأضاف البيان: إن حزب الشعب الفلسطيني يدعو الى إعلاء شأن ووحدة الموقف الوطني الفلسطيني المستند الى الحقوق الوطنية العادلة لشعبنا، وعدم الانجرار إلى ما تسعى دوائر العدوان تسويقه للعالم، بأن ما يجرى يستهدف الوصول والتأكيد على بعض التفاهمات التي تتقاطع وسبل تحسين الواقع المعيشي لأبناء شعبنا في قطاع غزة.





كما أكد حزب الشعب على أن الضرورة الوطنية ومصالح شعبنا العليا باتت تستدعي أكثر من أي وقت مضى، الإسراع في إنهاء حالة الانقسام الكارثي، واستعادة الوحدة الوطنية، وتجاوز كل التداعيات المأساوية التي ترتبت على ذلك، وفي إطار استراتيجية وطنية تعزز من صمود ابناء شعبنا ونضاله الوطني.





وطالب حزب الشعب دول العالم والقوى المناصرة لحقوق شعبنا ونضاله العادل للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وفضح الممارسات الاسرائيلية العدوانية، والضغط من أجل تدخل الهيئات الدولية لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.





وفيما دعا حزب الشعب رفاقه وأنصاره كافة إلى الانخراط المنظم كما جرت العادة، في كل أشكال مقاومة العدوان وتعزيز صمود شعبنا، نعى الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغاشم، متمنيا الشفاء للمصابين، والسلامة لأبناء شعبنا كافة.

رام الله - دنيا الوطن