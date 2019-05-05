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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجدد قصفه لقطاع غزة والمقاومة تُهدد بتوسيع دائرة الرد

الاحتلال يُجدد قصفه لقطاع غزة والمقاومة تُهدد بتوسيع دائرة الرد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في إطار عدوانه المتواصل على القطاع منذ أول أمس الجمعة، حيث قصف الليلة عدة أهداف.

وأقدم الطيران الإسرائيلي، على قصف ميناء غزة واستهداف مبنى البحرية التابع للميناء، فيما سُمع دوي انفجارات بمناطق متفرقة من المدينة.

كما وأقدم طيران الاحتلال على شن غارتين متتاليتين على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاستطلاع منزلًا بصاروخين في خانيونس جنوب القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلاً لعائلة المباشر بمدينة خانيونس، فيما قصف عدة أهداف أخرى بقطاع غزة معظمها أراضي زراعية خالية.

وفي السياق، هددت فصائل المقاومة الفلسطينية بتوسيع دائرة الرد في حاول واصل الاحتلال جرائمه تجاه أهالي قطاع غزة، وتحديداً استهداف منازل المواطنين والأطفال.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أماً وطفلتها الرضيعة وجنينها، فيما أصيب 40 آخرين بجراح متفاوتة.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الأمريكية، "إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل"، مؤكدةً "على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق الإعلام الإسرائيلي.

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