الثقافة: طائرات الاحتلال تدمر مركز عبد الله الحوراني للدراسات في غزة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الثقافة، استهداف العمارة السكنية التي تضم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة وتدميره بالقوة جريمة حرب ممنهجة تستهدف الإنسان وذاكرة الشعب الفلسطيني.وطالبت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب في القطاع والضفة والقدس العاصمة القابعة تحت مخطط الأسرلة والتهجير.ودعت الكتاب والصحفيين الأحرار في العالم إلى فضح الدعاية الإسرائيلية المتمترسة وراء فولاذ الطائرات الحربية والرصاص والتي تقوم على التزوير والتضليل.