الزق: مشاورات القوى السياسية بغزة تتواصل لتجنيب الشعب ويلات الحروب

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: إن المشاورات بين القوى السياسية في قطاع غزة تتواصل سواء بالاتصالات او باللقاءات لتجنيب الشعب الفلسطيني، ويلات الحروب والكوارث وتضييع الفرصة على الاحتلال لشن عدوان جديد يقود الى حلولمؤقتة في القطاع تنسجم مع صفقة القرن.واضاف الزق لاذاعة صوت فلسطين ان استشهاد اربعة مواطنين، برصاص الاحتلال يوم الجمعة، يؤكد على نيته بالتصعيد واظهار نفسه ضحية امام العالم، مشددا على ضرورة افشال هذا المخطط بحقن دماء ابناء شعبنا في قطاع غزة وتجنيبه أي عدوان.