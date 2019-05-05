عريقات: القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة بخصوص تنفيذ قرارات المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبشكل دقيق تزامنا مع بدء ارسال وفود الى مختلف دول العالم تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس تشرح الاوضاع واليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي لان الوضع القائم غير قابل للاستمرار في ظلهذه الظروف.واضاف عريقات في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين) ان اسرائيل انهت كافة الاتفاقيات الموقعة والولايات المتحدة الاميركية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية.وطالب عريقات المجتمع الدولي ان يدرك ماذا يحدث وما الذي سيحدث لانه لا مجال امام القيادة الان سوى تنفيذ كامل لقرارات المجلسين المركزي والوطني لان القيادة دخلت في اتفاقيات تعاقدية لانهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس لتحسين الظروف المعيشية.وحول تصاعدة حدة الجرائم التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان المجتمع الدولي وعدم اتخاذه قرارات للجم الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ادى لامرين وهما اعتقاد المسؤولين الاسرائيليين انه باستطاعتهم القيام بكل شيئ دون رقيب او حسيب ودون اي ثمن وان المجتمع الاسرائيلي بهذا الامر اتجه نحو اليمين المتطرف الذي يعتقد كما قال احد الحاخامات ان العنصرية شيئ جائز وان الجينات العربية منحطة عن الجينات الاخرى.