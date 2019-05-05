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شؤون فلسطينية

خريشة يناقش الصعوبات التي يواجهها العمال الفلسطينيين مع مسؤولين دوليين

خريشة يناقش الصعوبات التي يواجهها العمال الفلسطينيين مع مسؤولين دوليين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في جنيف ابراهيم خريشة، أن اللقاء الذي جمعه، بمدير منظمة العمل الدولية بحث التقرير الذي قُدم من قبل المدير العام بناء على زيارة ميدانية لمنظمة العمل الدولية لفلسطين التي جرت قبل ثلاثة أشهر.

وقال خريشة في تصريحات اذاعية، أنه جرى نقاش الصعوبات التي يواجهها العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية الاسرائيلية اضافة الى الديون المتراكمة من اموال هؤلاء العمال في اسرائيل وضرورة الضغط باتجاه استرداد تلك الأموال .

وأضاف خريشة ان اللقاء ايضا تضمن الحديث حول التحضيرات التي تجريها الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية التي تنعقد في حزيران المقبل وتتضمن يوما للتضامن مع شعبنا ويتخللها العديد من الفعاليات مشيرا الى ان هناك تعاون مستمر مع منظمة العمل الدولية عبر مكتبها في فلسطين في مختلف القضايا.

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