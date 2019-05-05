80 غارة وقصف مئة هدف في غزة بثاني أيام العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الاعلامي الحكومي ان احصائيات اليوم الثاني من عدوان الاحتلال المتواصل على غزة أسفر عن أكثر من 80غارة قامت بها طائرات الاحتلال إضافة للمدفعية والبوارج استهدفت أكثر من 100 معلم في قطاع غزة منها بنايات سكنية ومؤسسات إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية .وأكد المكتب الاعلامي في بيان له أن خمسة شهداء منهم أم وجنينها وطفلتها الرضيعة استشهدوا، وأصيب وأكثر من 40 مواطنا.وأوضح أنه تم قصف وتدمير أربعة بنايات سكنية بالكامل واستهداف ثلاثة منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.وأوضح المكتب الاعلامي أنه تم تدمير ثلاثة مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية تم قصفها.وقصف الاحتلال 16 موقع تدريب وأكثر من 15 مرصد تتبع للمقاومة، بالاضافة لقصفه سيارة وتكتك ودراجة نارية بشكل مباشر.وأضاف المكتب الاعلامي أن أربعة سيارات خدمات صحية تضررت خلال العدوان.فيما قصف أراضي في محيط جامعتين وتضررهما وتضرر عدد من المدارس، بالاضافة لقصفه أكثر من 22 أرض ودفيئات زراعية.