أبو ظريفة: يجب صياغة الرد الوطني الموحد على العدوان الإسرائيلي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن العدوان الإسرائيلي على غزة غير مبرر وهو إستمرار للجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن العدوان يحمل في ثناياه توجهات نتنياهو تجاه القطاع.وشدد أبو ظريفة لاذاعة (صوت فلسطين) على ضرورة صياغة رد وطني موحد على العدوان وإدارة المفاوضات كما جرى عام 2014 بوفد فلسطيني موحد، لتكون التهدئة شاملة في غزة والضفة وملزمة للاحتلال.وأوضح أبو ظريفة أن هناك تحديات كبيرة تواجه تواجهنا كفلسطينيين، بدءاً من ما تسمى صفقة القرن، والاستمرار بجرائم الإحتلال، لافتاً إلى أن هذا التصعيد يتطلب وضع استراتيجية قادرة على المواجهة من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.