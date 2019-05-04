صواريخ غزة.. بدأت من صوفا واقتربت من تل أبيب والقدس

رام الله - دنيا الوطنزادت المقاومة الفلسطينية، مساء السبت، من رقعة استهدافها للأهداف الإسرائيلية، حيث كانت بدايات القصف ينصب باتجاه المناطق المحاذية للقطاع، وتحديدًا معبري صوفا، وكرم أبو سالم، وكيسوفيم.بعد ذلك تدحرجت الأمور، وتم قصف معظم مناطق غلاف غزة، قبل إعلان غرفة العمليات المشتركة أنها ستزيد من نطاق قصفها، حيث تم قصف عسقلان، وأسدود، وبئر السبع.وكان هنالك تطورات، عبر إعلان موقع (واللا) أن الصواريخ الفلسطينية، قد اقتربت من تل أبيب، حيث سقطت صواريخ جنوبي المدينة.وبعد ذلك، أكد الصحفي الإسرائيلي شمعون أران، أن القبة الحديدية تصدت لصاروخ أطلق من غزة، باتجاه مدينة القدس.