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شؤون فلسطينية

كيف حوّل القصف احتفال الغزيين بقدوم رمضان لدمار؟

كيف حوّل القصف احتفال الغزيين بقدوم رمضان لدمار؟
رام الله - دنيا الوطن
لم يسمح القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، للغزيين أن يفرحوا بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تعرض مجسم لهلال شهر رمضان المبارك، تم إنشاؤه بالقرب من مول تجاري جنوب مدينة غزة، للدمار، وذلك بعد قصف عمارة الخزندار.

صورتان نشرتهما الصحفية صبا الجعفراوي على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي، توضح قبل تدمير المجسم وبعده.


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