صورة: آثار الدمار الذي ألحقه صاروخ المقاومة الذي سقط في بئر السبع

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، صورة توضح آثار الدمار الذي ألحقه صاروخ المقاومة، الذي أطلق من قطاع غزة تجاه بئر السبع.وقد أسفر سقوط الصاروخ في بئر السبع، عن إصابة مستوطن بجروح، بحسب ما أعلنته القناة 13 الإسرائيلية.