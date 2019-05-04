شاهد: لحظة اعتراض صواريخ المقاومة في سماء القدس

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، مقطع فيديو، يُظهر محاولات القبة الحديدية، اعتراض صواريخ المقاومة، التي وصلت إلى مناطق القدس، وفق الصحفي الإسرائيلي، شمعون أران.وقصفت الأذرع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية، بأكثر من 300 صاروخ، مناطق غلاف غزة، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.