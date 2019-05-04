جامعة الازهر بغزة تعلق الدوام غداً الأحد بسبب الأوضاع الأمنية

خاص دنيا الوطنأكدت جامعة الازهر بغزة، تعليق الدوام الإداري والاكاديمي غداً الأحد، بسبب الاوضاع الامنية التي يشهدها قطاع غزة.وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لأهداف في قطاع غزة، وعلى رأسها البنايات السكنية، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصفها بعشرات الرشقات الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة.