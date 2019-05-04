(يسرائيل هيوم): إسرائيل رفضت مناقشة وقف إطلاق النار مع المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول كبير في جهاز المخابرات العامة المصرية، مساء اليوم السبت، بأن إسرائيل رفضت مناقشة وقف إطلاق النار، بحسب ما جاء على موقع (يسرائيل هيوم) الإسرائيلي.وبحسب الموقع ذاته، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أن التصعيد في قطاع غزة أمر لا مفر منه.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لعدة أهداف في قطاع غزة، ومنها البنايات السكنية، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخة.