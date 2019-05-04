تعليق الدوام في جميع مدارس قطاع غزة غداً





بدوره، أكد عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنه سيتم تعطيل الدراسة في كافة المرافق التعليمية التابعة للوكالة في قطاع غزة، غداً الأحد.





وكانت طائرات الاحتلال، قد استهدفت العديد من المواقع في قطاع غزة، منذ أمس وحتى اليوم، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن وزارته قررت تعطيل الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة ليوم غدٍ الأحد.وقال ثابت لـ"دنيا الوطن": "إن قرار تعطيل الدراسة، جاء حفاظاً على سلامة الطلاب، جراء التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة".