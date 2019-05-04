مركز أسرى فلسطين يُدين استهداف مقر مكتب إعلام الأسرى ويعتبره انتقامياً

رام الله - دنيا الوطندان مركز أسرى فلسطين للدراسات بأشد العبارات، جريمة الاحتلال الغاشم باستهداف مقر مكتب إعلام الأسرى بغزة، معتبراً الأمر انتقامياً لدور المكتب في مسانده قضايا الأسرى، وخاصة في الإضراب الأخير.وقال المركز في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه بأن الاحتلال فقد صوابه، واستغل التصعيد في قطاع غزة للانتقام من الهزيمة التي مُنى بها في إضراب (الكرامة 2) حيث اضطر للموافقة على مطالب الأسرى العادلة، تحت ضغط التصعيد داخل السجون والإسناد الشعبي والفصائلي؛ لذلك أقدم على تدمير مقر مكتب إعلام الأسرى، كونه الجهة التي كانت مخولة بالتحدث باسم الحركة الأسيرة خلال الإضراب.وأوضح أسرى فلسطين، بأن إعلام العدو كان يتابع خلال فترة الإضراب كل التصريحات والبيانات التي كانت تصدر عن مكتب إعلام الأسرى خلال الإضراب الأخير ويهتم بها ويعتمدها كمصدر رسمي لما يجرى داخل السجون، ويعيد نشرها في وسائل الإعلام لديه.واعتبر أسرى فلسطين، أن استهداف مقر إعلام الأسرى عمل انتقامي يائس، يهدف لإخماد صوت الأسرى ومناصريهم ومن يساندهم، وإن الاحتلال يُخطئ إن ظن بأن مثل هذه الاستهدافات تخيف شعبنا أو تردعه عن الاستمرار فى مسانده قضية الأسرى العادلة، حتى تحرير آخر أسير من سجون الاحتلال.