فتح : دون القدس عاصمة دولة فلسطين لا نجاح لأي صفقة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح على موقفها الثابت والذي لن يتغير بفعل الضغوطات ، بأنه دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية فلا نجاح لأية صفقة أو مبادرةوقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي وصل دنيا الوطن نسخة منه، إن الحديث عن صفقة العار كما نراها على الأرض ونستمع لأخبارها عبر المسؤولين الأمريكيين هي تماما وصفة لنظام الابارتهايد وتجميل الإحتلال وإطفاء الشرعية عليه ، وهي بالتالي وصفة و أفكار تدميرية ، الأمر الذي نرفضه تماما.وشدد القواسمي أن الحقوق الوطنية والحرية والعداله ليست مكانا للمساومة والتجزأه والحسابات الشخصية.