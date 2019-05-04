وزيرة الصحة توعز بتوفير مستلزمات الطوارئ بمستشفيات القطاع

رام الله - دنيا الوطنأوعزت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم السبت، بتوفير أي نقص قد يحدث في أدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة، بشكل عاجل.وطالبت الكيلة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).