الجهاد الإسلامي: التطبيع هو من قتل الطفلة صبا أبو عرار وأمها الحامل

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان: إن من قتل الطفلة صبا أبو عرار، وأمها الحامل بغزة، هو "التطبيع مع المحتل والصمت على جرائمه".وأضاف عدنان في تصريح صحفي، إن دماء عائلة أبو عرار تصفع الوجوه الكالحة، التي ارتضت إدارة الظهر للأقصى وغزة وفلسطين، مؤكداً أن العدوان على غزة هو عدوان على كل فلسطيني وحر، يأبى المساس بكرامته وأهله وأرضه.وشدد الشيخ عدنان على أن أمريكا شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وسفك دم الطفلة البريئة أبو عرار وأمها الحامل.وتابع: "العدوان على شعبنا بغزة، يأتي بينما العالم الإسلامي يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، هذا عدوان سافر يظهر الوجه الحقيقي للمحتل، الذي يروج لتسهيلات مكذوبة في الشهر الفضيل".وقال القيادي في الجهاد: المقاومة الفلسطينية تثبت من جديد التزامها بالدفاع عن شعبنا الكريم الذي يضرب المثل للإنسانية".