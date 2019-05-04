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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين العدوان الاسرائيلي ويطالب بتوفير الحماية الدولية

الرئيس عباس يدين العدوان الاسرائيلي ويطالب بتوفير الحماية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العدوان الاسرائيلي المتصاعد على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لهم.

وأكد الرئيس، على ان هذا الصمت على جرائم اسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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