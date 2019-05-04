الجامعة العربية الأمريكية تستقبل وزيرة الصحة وتبحث معها التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبلت الجامعة العربية الأمريكية في حرمها برام الله، وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، وبحثت معها التعاون المشترك في المجالات الطبية والبحثية والدراسات العلمية، وقدمت لها درع الجامعة بمناسبة توليها منصبها الجديد.وكان في استقبالها، رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، والمستشار الأكاديمي لمجلس الإدارة الرئيس المؤسس للجامعة الأستاذ الدكتور وليد ديب، وعضو مجلس الأمناء السيد جمال حويل، ونواب الرئيس ومساعديه وعدد من أعضاء مجلس عمداء الجامعة.وخلال الزيارة، رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالدكتورة مي كيلة، وهنأها بتولي منصبها الجديد وزيرة للصحة في حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وبارك لها باسم أسرة الجامعة العربية الأمريكية، كما قدم لها شرحا حول الجامعة وأهدافها ورؤيتها، وتحدث بشكل مفصل عن كليات الجامعة خاصة الطبية منها، وآليات تدريس الطلبة والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها كليات طب الأسنان، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، والمراكز العلاجية التابعة لها لأبناء المجتمع المحلي، مشيدا بالتعاون القائم الذي يجمع الجامعة بوزارة الصحة، وأكد على تطلع الجامعة لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات العلمية والطبية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها من خبرات أكاديمية ومهارات طلبتها ومختبراتها وأجهزتها الطبية تحت تصرف وزارة الصحة من أجل الاستفادة منها وتعزيز التعاون، خاصة في إجراء الأبحاث والدراسات الطبية، وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.وقام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بتكريم وزيرة الصحة بدرع الجامعة، مشيدين بكفاءتها وسيرتها الذاتية والمهنية التي مكنتها من تولي منصبها الجديد، وأكدوا أن الجامعة تسعى لتطوير القطاع الطبي في فلسطين، وأن تكون سندا للوزارة للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية وتوفير الكفاءات من خريجها لسد حاجة السوق المحلي.ومن جانبها، عبرت الوزيرة كيلة عن فخرها بالجامعة العربية الأمريكية، وأشادت بالإمكانيات التي تمتلكها وتوفرها لطلبتها ولخدمة أبناء المجتمع المحلي من مختبرات وعيادات، كما قدمت شكرها للجامعة على اللفتة الكريمة بتكريمها والمباركة لها بتولي منصبها الجديد، وأكدت على سعي وزارة الصحة في توفير أفضل الظروف الطبية لأبناء فلسطين، وتحقيق العدالة في الخدمات الطبية المقدمة، وقالت، "أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بتطوير كافة مرافق وزارة الصحة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرضا عن هذه الخدمات"، وأشارت أن فلسطين متميزة طبيا وتتوفر فيها العديد من المشافي والأطباء الذين يتمتعون بالعلم والمهارات، متمنية أن يلمس المواطن قريبا التطوير في مجال الخدمات المقدمة له.وأضافت الوزيرة كيلة، أن طواقم وزارة الصحة تسعى جاهدة لوضع الخطط، بالتعاون مع مختلف الهيئات والجامعات والمراكز والمشافي، للخروج ببرامج، من شأنها تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأوضحت، أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز التعاون القائم مع الجامعة العربية الأمريكية وتطويره في مختلف الجوانب المشتركة.