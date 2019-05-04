مواطنون غزيون يشيدون بالحكومة الفسطينية ويؤكدون التفافهم حول الشرعية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الأشغال العامة والاسكان د.محمد زيارة أمس عدد من الشخصيات الاعتبارية والمخاتير والأكاديميين وجموع الشعب الفسطيني في قطاع غزة مهنئين ومباركين له لنيل ثقة فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء بتوليه منصب وزير الأشغال العامة والاسكان.وأكد الحضور على التفافهم حول الشرعية الفسطنية ودعمهم للحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية، وتسخير جميع الامكانيات لنجاح الحكومة وتمكينها للعمل في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.كما يعّولون على الحكومة الفلسطينية في تحقيق آمالهم في تنفيذ عدد كبير من المشاريع في قطاع غزة كما هو الحال قي الضفة الغربية.من جهته شكر زيارة الحضور وأكد على دعمه لهم ووقوف الحكومة إلى جانبهم، وبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بقطاع غزة للأفضل والاستمرار في مسيرة الإعمار.كما أكد على موقف القيادة الفسطينية برئاسة محمود عباس ودولة رئيس الوزراء على انهاء الانقسام والعمل في شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة.