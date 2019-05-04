أول تعليق من الرئاسة التركية على استهداف الاحتلال لمكتب الأناضول بغزة

رام الله - دنيا الوطندانت الرئاسة التركية، مساء السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب وكالة (الأناضول) في قطاع غزة.ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن الرئاسة قولها: "ندين بأشد العبارات، استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب (الأناضول) في قطاع غزة".