أول تعليق من الرئاسة التركية على استهداف الاحتلال لمكتب الأناضول بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة التركية، مساء السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب وكالة (الأناضول) في قطاع غزة.
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن الرئاسة قولها: "ندين بأشد العبارات، استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب (الأناضول) في قطاع غزة".
دانت الرئاسة التركية، مساء السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب وكالة (الأناضول) في قطاع غزة.
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن الرئاسة قولها: "ندين بأشد العبارات، استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب (الأناضول) في قطاع غزة".
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