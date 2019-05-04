داخلية غزة: تم رفع حالة الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية

رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه تم رفع حالة الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في جميع المحافظات.وأشار البزم في تصريح له، أن ذلك جاء في ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات القصف والتدمير التي يقوم بها الاحتلال.وأوضح البزم، أن وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين.