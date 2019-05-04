شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً للمواطنين الذين لهم مركبات محجوزة





وأشار المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذا القرار، جاء نظراً للأوضاع الراهنة التي يشهدها القطاع.

خاص دنيا الوطنطالبت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، المواطنين الذين لهم مركبة محجوزة، بالتوجه إلى مقر شرطة المرور، كل في محافظته؛ لعمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها.