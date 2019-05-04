مطار بن غوريون وميناء أسدود.. ما قصة (X) و(Y) في فيديو سرايا القدس؟

رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، مقطع فيديو مصور، هددت خلاله بـ"توسيع دائرة النار".وعرضت السرايا صورًا لميناء أسدود، ومطار بن غوريون، ومفاعل ديمونة، ومصافي حيفا، حيث رافق هذه الصور أرقام كتب بجانبها الحرفان x وy.وقال الخبير العسكري اللواء متقاعد يوسف الشرقاوي: إن المقاومة استطاعت أن تحدد إحداثيات دقيقة للمواقع العسكرية التي تنوي قصفها في الأيام المقبلة.وأضاف الشرقاوي، وفق ما نقل عنه موقع (الجديد الفلسطيني): "ما ظهر في الفيديو من إحداثيات x وy هي إحداثيات (شرق غرب) وإحداثيات مدفعية، وهي بذلك انتقلت من ضرب الأهداف المساحية إلى الأهداف النقطوية".وأشار إلى أن المقاومة من الممكن أن يكون لديها طائرات توجه وتصحح المدفعية والصواريخ، مبيناً أنه بدون هذه التقنية من الصعب تصحيح الرماية.وأضاف الشرقاوي "لكن هناك في علم الخرائط الحديث ممكن أن يصل ضرب الصواريخ إلى أقرب 100 متر من الهدف واعتقد أن هذا إصابة جيدة"، موضحاً أن المقاومة استطاعت أن تضرب بيت كامل في تل أبيب سابقاً وفي عسقلان أيضاً.