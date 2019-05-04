كيف عقّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استهداف وكالة الأناضول بغزة؟

رام الله - دنيا الوطنحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تدمير مقري وكالة (الأناضول) التركية، ومركز إعلام الأسرى، خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.واعتبرت النقابة في تصريح لها، أن ذلك يأتي في إطار جرائم الحرب، محذرة الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف وسائل الاعلام المحلية والدولية.وطالبت النقابة، المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الدولية بالتدخل؛ لتوفير الحماية الدولية للصحفيين، ولوسائل الإعلام العاملة في المحافظات الجنوبية.